VIDÉO - Comment lutter contre la déprime au travail ?

Élément essentiel pour se sentir bien et garder le moral tout au long de l'année : préserver l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Cela commence par savoir couper du travail une fois qu'on est chez soi. Pour vous y aider, vous pouvez par exemple changer de tenue. "On s'habille différemment pour aller au travail, on s'attache les cheveux, on met des talons, une chemise... Une idée pour permettre de se détacher et faire un break : enlever cet accessoire, mettre des baskets, un t-shirt, se lâcher les cheveux...", suggère Emma Levillair.





Mais cela se joue aussi dans les relations avec nos collègues, ajoute-t-elle. Même s'il est important de s'entendre avec eux et agréable d'aller boire parfois un verre, il ne faut pas qu'ils deviennent "nos meilleurs amis", sinon "l'espace entre la vie pro et la vie perso serait alors presque inexistant".





Un bon équilibre passe aussi par des activités ressourçantes en dehors du cadre professionnel : cinéma, week-end à la campagne ou à l'étranger, shopping... Et le plus simple pour cela, "c'est de fusionner dans son agenda ses occupations professionnelles et personnelles pour mieux gérer son temps et l'équilibrer", selon Cécile Simorre.