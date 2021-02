Comment savoir si le port du masque est obligatoire dans les rues ? Le 20H vous répond

Comment savoir dans quelles communes et dans quelles rues le port du masque est obligatoire ?

Contrairement à ce que l’on peut penser, le masque n’est pas obligatoire partout en France. La règle, c’est qu’il doit être porté dans tous les lieux clos qui accueillent du public. Ensuite, les préfets et les maires décident au cas par cas, il faut être attentif aux panneaux qui indiquent les zones comme les marchés où il est obligatoire. Notez que certaines communes permettent à leurs administrés de ne plus porter de masque.

Peut-on se marier dans la cour de la mairie ?

La réponse est non. Vous ne pouvez pas vous marier dans la cour, mais vous pouvez vous marier dans une autre salle de la mairie que celle dédiée au mariage. Le bon plan est de demander si une autre salle plus grande du bâtiment est libre pour accueillir plus de monde. Les invités doivent laisser deux sièges libres entre eux et n’occuper qu’une rangée sur deux.