Comment se passent les vacances chez les grands-parents ?

Même en vacances, Mathéo et Manon n'oublient pas les bonnes habitudes chez leurs grands-parents. Originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont ravis de retrouver les Sables-d'Olonne (Vendée). À la maison, on évite comme on peut de s'embrasser. "Manon a quatre ans et quand elle a envie de faire un câlin parce que son papa ou sa maman lui manque, on ne peut pas la repousser", révèle Gilles Ponomarenko, son grand-père.