Commerce, tourisme, loisirs... en quoi consiste le confinement renforcé en Martinique ?

C'est le pire des scénarios que pouvait espérer la Guadeloupe, car ce confinement strict marque littéralement la fin du tourisme sur l'île. Lundi dernier, le préfet avait même invité les touristes et vacanciers à rentrer chez eux. De toute façon, ils n'auront plus d'endroits où se loger. Les hôtels ainsi que les locations saisonnières seront exclusivement réservés aux professionnels et résidents de l'archipel.

En conséquence, la vie quotidienne sur l'île se retrouve paralysée. En effet, confinement strict veut aussi dire fermeture des bars et restaurants, des commerces dits non essentiels, des sites culturels et de loisirs, voire de l'accès aux plages. Cette mesure veut également dire le retour d'un motif impérieux pour se déplacer. À partir de ce soir 19h, vous ne pourrez plus aller au-delà d'un kilomètre seulement de votre domicile ou de votre lieu de séjour sans avoir une attestation.