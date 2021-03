Commerces : ces exceptions qui confirment la règle

Il faudrait presque avoir lu le journal officiel ce matin avant de faire la liste des courses. Cette fois-ci par exemple, en plus des jardineries, les fleuristes sont ouverts. Leur fermeture aurait obligé toute la filière à tout jeter à la poubelle une année de plus. Acheter un livre, c'est possible. Sauf si la librairie est dans un centre commercial. Acheter un marteau ou de la peinture, possible aussi, mais cette fois, uniquement dans des petits magasins de bricolage. Et pour le pyjama, c'est la taille qui compte.