Commerces, déplacements, vacances : les réactions des Français

Pour cette dame, passer de un à vingt kilomètres changera beaucoup de choses. Elle pourra se déplacer sur Paris pour faire du sport, ou encore aller au stade. Pour cette autre femme, les attestations jusqu'au 15 décembre ne lui paraissent pas loin parce qu'elle a déjà une attestation jusqu'au 1er décembre, et cela ne lui ferait que quinze jours de plus.

Ce jeune étudiant est très content de pouvoir voyager à partir du 15 décembre. Pour lui, c'est très important de voir sa famille. Passer les fêtes tout seul à Caen serait un peu gênant. Ses parents et grands-parents auront du mal à l'accepter. Un autre jeune est attristé que les bars et les restaurants ne rouvrent qu'au 20 janvier. Lui-même il est ami avec un barman pour qui c'est déjà très très dur, et ça le sera encore plus si les bars restaient fermés. Ces mesures l'embêtent beaucoup parce qu'il aime bien aussi y aller.