Communes rurales : le nouvel Eldorado des locations saisonnières

Depuis deux ans, Anne propose en location son logement typiquement normand sur Airbnb. Avec la situation sanitaire, les réservations ont doublé l'an dernier. Une bonne surprise pour cette propriétaire. "Il y a de plus en plus de demandes de personne qui veulent un retour à la nature et au calme. L'Orne est resté pendant très longtemps un département un peu enclavé qui commence à s'ouvrir au tourisme et je pense que ce n'est que le début".