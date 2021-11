Conférence des évêques : après le pardon, quelle réparation ?

Le glas retentit, les évêques se mettent à genoux, un geste fort pour demander le pardon de l'église aux 330 000 victimes de pédophilie depuis les années 50. "Nous étions bien tous d'accord pour reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'église et pratique au sein de l'Église ont permis que ces faits existent et surtout peut-être encore plus qui se perpétuent", dit Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de France. Cet aveu de responsabilité est un premier pas, mais les victimes attendent plus.