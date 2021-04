Confinée malgré le taux d'incidence le plus bas du pays, la Creuse abasourdie

Avec un taux d'incidence de 57 cas pour 100 000 habitants selon les derniers chiffres de Santé publique France, la Creuse fait figure de bon élève. Sur le marché de Guéret, la décision d'un reconfinement général est donc diversement appréciée. Désormais, plus de relâchement possible. Les déplacements au-delà de dix kilomètres nécessiteront une attestation et là aussi, les Creusois, souvent éloignés des services et des commerces, ont l'impression d'être un peu plus pénalisés. "C'est la décision la plus indigeste pour les Creusois", s'exclame une passante.