Confinement : comment les seniors chassent le blues ?

Évelyne, elle, n'a pas voulu attendre. "Je ne peux pas supporter la solitude, j'aime bien avoir des échanges et discuter", lance-t-elle. Elle était membre d'un club de mémoire, d'écriture, de travaux manuels et même de chant. Chaque semaine, elle joue avec Marie-Dominique Parmentier. Bénévole d'une association, son rôle est primordial depuis un an. "On apprend à faire connaissance. On arrive à avoir des échanges très riches et qui nous enrichissent", explique-t-elle. Comme Évelyne, une trentaine de seniors font partie de ce dispositif.