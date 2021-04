Fin de la tolérance sur les déplacements : quelles sont les règles jusqu’au 2 mai ?

La tolérance, c'est terminé ! Depuis un peu plus d'une heure, les gendarmes et policiers contrôlent à nouveau les déplacements et les attestations sur tout le territoire pour ce troisième confinement national et les consignes sont fermes. Un retour des contrôles, bienvenu pour certains d'entre vous. "C'est normal, c'est logique, il ne faut pas que ça continue comme ça. Si tout le monde peut suivre un minimum, ça ne sera pas plus mal", note un habitant.