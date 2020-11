Confinement : dans le quotidien du roi du pain d’épices, un patron dans la tourmente

En Alsace, on le surnomme le roi du pain d'épices. Dirigeant ses 85 salariés et gérant une entreprise familiale, leader français sur le marché du pain d’épices… Steve Risch a été ébranlé par le premier confinement. Il comptait sur Noël, son meilleur chiffre d’affaires de l’année, pour se refaire. En effet, c'est entre octobre et décembre que se font 70% de leurs ventes. Avec le second confinement, c’est une course contre la montre qui s’engage cette fois, pour sauver les meubles.