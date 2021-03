Confinement : des écoles ouvertes mais une jauge de 50% dans les lycées

Éviter les fermetures, c'est une façon de limiter les décrochages. Depuis un an, la France fait figure de bon élève et n'a fermé ses écoles que dix semaines au total contre 24 en Allemagne, 30 en Italie, et 43 aux États-Unis. Et pourtant, les récents tests salivaires ont confirmé une circulation importante du virus dans les classes.