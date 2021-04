Garde d’enfants et chômage partiel : quelles sont les règles ?

Des écoles fermées pour trois à quatre semaines et un nouvel appel au télétravail "systématique". Après les annonces d'Emmanuel Macron mercredi soir, comment les salariés peuvent-ils bénéficier du chômage partiel pour garder leurs enfants ? La journaliste de TF1 Alexia Mayer fait le point dans la vidéo en tête de cet article.

Si je suis salarié du privé, comment je fais pour garder mes enfants ?

Vous pouvez bénéficier de l’activité partielle. Il faut que votre enfant ait moins de 16 ans, ou qu’il soit en situation de handicap, et là il n’y a pas de limite d’âge. Il faut aussi que les deux parents soient dans l’incapacité de télétravailler… mais un seul des deux parents peut en bénéficier. En activité partielle, vous allez toucher 84% de votre salaire net. Le reste est à la charge de votre employeur, mais c’est optionnel. Il n’a aucune obligation de compenser votre perte de revenus. Seuls les salariés au Smic vont toucher 100% de leurs revenus.

L’employeur peut-il refuser ?

Non ! Si votre profession n’est pas télétravaillable, que vous êtes caissière par exemple, et que vous êtes le seul parent à bénéficier de l’activité partielle, votre employeur ne peut pas refuser. A noter par ailleurs que même si leur poste est télétravaillable, les salariés qui estiment être dans l'incapacité de télétravailler parce qu'ils ont par exemple des enfants en bas âge non autonomes peuvent demander à bénéficier de l'activité partielle. C'est possible là aussi"s'ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant en situation de handicap sans limite d'âge", indique le ministère du Travail.