Confinement : l'incompréhension des habitants de l'Eure

Ce vendredi matin, autour du café, tout le monde ne parle que d'une seule chose, le confinement du département, auquel personne ne s'est préparé. "C'est vraiment le coup de massue parce que c'est minimum quatre semaines et on ne sait pas où on va clairement", précise la population. Ce qui étonne, c'est que le département de l'Eure est confiné tandis que d'autres, dont le taux d'incidence est plus élevé, ne le sont pas. On compte 289 cas pour 100 000 habitants et à Beuzeville, il est à moins de 250.