Confinement : la surprise des habitants de la Seine-Maritime et de l'Eure

Ce jeudi soir, à Rouen comme à Évreux, la plupart des habitants alternent entre résignation et colère. "Je suis commerçante donc autant vous dire que ça ne me fait pas plaisir". "Encore une fois, c'est géré n'importe comment". "Peut-être que c'est quelque chose qu'il aurait dû faire depuis un moment". "On est plus résigné qu'autre chose". Autant de réactions recueillies par nos reporters auprès d'habitants et de commerçants.