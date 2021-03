Confinement : le nouvel exode des Parisiens

Quitter l'Île-de-France coûte que coûte. Les gens que nous avons croisés à la gare partaient clairement pour un exil et non pour un simple week-end. Les réservations ont été multipliées par deux auprès de la SNCF dès hier soir. Tous veulent passer les quatre prochaines semaines ailleurs. Face à un tel afflux de voyageurs, des voitures ont dû être ajoutées aux rames. Malgré cela, les prix s'envolent. Plus de 110 euros pour un aller simple à Bordeaux. C'est deux fois plus cher que d'habitude. Reste la solution du covoiturage, mais elle aussi est prise d'assaut durant toute la journée. Conséquence : près de 400 km de bouchons en Île-de-France dès 16h.