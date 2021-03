Confinement le week-end : la mesure fait-elle effet à Nice et Dunkerque ?

Pour le troisième week-end consécutif, les habitants du littoral des Alpes-Maritimes et de la région de Dunkerque ont été confinés. Une mesure qu'ils appréhendent désormais avec fatalisme : "On le vit plutôt correctement, enfin avec patience. Mais évidemment, on espère que ça va pas s'éterniser très longtemps", affirme ainsi un Niçois. Mais tous ne sont pas sur la même longueur d'onde, partagés entre incompréhension et sensation que cela ne sert à rien.

Pourtant, il faut faire attention à l'excès d'optimisme selon l'épidémiologiste Pascal Crépey. "Les premiers confinements du week-end ont été mis en place en période de vacances scolaires. Or les écoles sont fermées et beaucoup de parents ne vont pas travailler, ce qui fait que les contaminations en milieu scolaire et en milieu professionnel sont fortement réduites. Ce qu'il faut regarder vraiment, c'est la dynamique des admissions hospitalières qui malheureusement, elles, ne baissent pas, voire plutôt augmentent", explique-t-il.

En effet, les services de réanimation ne voient pas le bout du tunnel. À Nice, une très légère baisse des admissions n'est observée que depuis deux jours. Les lits restent occupés à 90%. Tandis qu'à Dunkerque, la situation s'aggrave avec des transferts de patients qui s'accélèrent vers la Belgique. En cause, la virulence du variant britannique. Ce dernier atténue les effets du confinement. "Ce sont des patients plus jeunes qui arrivent dans les hôpitaux, avec une moyenne d'âge aujourd'hui de 60 ans. Et ces patients plus jeunes arrivent directement de chez eux dans des conditions telles qu'ils vont rentrer immédiatement en réanimation. Et ceci est très inquiétant", alerte un médecin du Samu du Nord.