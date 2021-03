Confinement : les habitants du Vaucluse s'inquiètent

Le Vaucluse se trouve dans la liste des départements qui pourraient être reconfinés. Au bord du Lubéron, les habitants ont du mal à y croire. "On en a ras-le-bol de ce masque, de ce confinement et de cette vie qui s'arrête", lance l'un d'entre eux. Plusieurs écoles ont dû être fermées. Ces dernières semaines, le taux de positivité au Covid a augmenté et les hôpitaux sont saturés. Les commerçants, quant à eux, s'interrogent s'ils devraient fermer seulement le week-end ou toute la semaine. Ils espèrent que les mesures seront adaptées dans ce département rural. Et à Pertuis, une petite ville de 20 000 habitants, on compte plus sur la vaccination pour sortir de l'épidémie que sur un éventuel reconfinement.