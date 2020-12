Risque-t-on une amende si l'on invite des amis avant le 15 décembre ? Le 20H vous répond

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Risque-t-on une amende si on organise une petite soirée entre amis avant le 15 décembre ? Peut-on scinder les trois heures de promenade quotidienne autorisée en plusieurs fois ? Qui peut actuellement aller nager dans une piscine municipale ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Risque-t-on une amende si on l'organise une petite soirée entre amis avant le 15 décembre ?

Oui, a minima 135 euros : sans bouger de chez vous, vous avez violé le principe du confinement et son décret. Et ça peut aller beaucoup plus loin, jusqu’à 15.000 euros d’amende et 1 an d’emprisonnement si la petite soirée devient grosse fête, comme à Joinville-le-Pont. Souvenez-vous : les organisateurs de ces festivités clandestines sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, et les participants ont écopé d’une amende de 135 euros.