VIDÉO - L'appel du maire du Ploemeur à servir de "cobaye" pour anticiper le déconfinement

"J'ai eu la chance d'échanger avec le président de la République et quelques maires il y a quelques semaines, je pensais que le message sur la territorialisation avait été compris", s'est tout d'abord étonné le maire. Et de regretter : "Ce matin je fais de l'après-vente auprès de nos commerçants, qui ne comprennent pas et ont l'impression d'être pénalisés pour des mauvais comportements qu'on a pu voir dans certaines régions, l'incompréhension que les forces de l'ordre ne contraventionnent pas."

Inquiet car sa "saison touristique commence maintenant", le maire a plaidé pour une solution alternative, qui ne pénaliserait pas ses commerçants. "J'essaie de vendre l'expérimentation sur les territoires où cela se passe bien. Pourquoi ne pas ouvrir les terrasses ? La vente à emporter est autorisée, mais les terrasses sont fermées. Nos commerçants vendent à emporter, et tout le monde se réunit sur la plage. Pourquoi ne pas tester avec la distanciation ? On peut faire confiance aux maires", a expliqué Ronan Loas.

Le maire de Ploemeur n'est pas le seul à défendre cette ligne. Sur franceinfo, Loïg Chesnais-Girard, président PS de la région Bretagne, a également fait la promotion de ce "laboratoire du déconfinement" : "Il faut réfléchir à la stratégie de déconfinement et, pourquoi pas, être légèrement en avance de phase. Pas pour faire les malins, mais parce que nous avons la chance d'être dans une situation un peu meilleure. Et si on prend les quatre semaines pour travailler sur les sujets du spectacle vivant, du sport, du cinéma, on peut peut-être être prêts dès le 2 mai. Tester les choses, analyser les choses avec toute la responsabilité qui va bien pour revenir en arrière et doser, pour préparer ensuite la mi-mai qui a été annoncée mercredi."