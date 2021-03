Confinés ? La preuve par l’image

Un rayon de soleil et la foule des grands jours sur les quais de Seine. Quoi de plus normal pour le premier jour du printemps. Mais, c’est un peu plus surprenant quand c’est aussi le premier jour du confinement. Il y a beaucoup de promeneurs, mais peu d’automobilistes. Il y a un an, quasi jour pour jour, nous découvrions sidérés ces images de Paris. La capitale, comme toutes les villes de France, plongeait dans le silence. On s’émerveillait alors d’entendre le chant des oiseaux et surtout on ignorait que cela durerait 55 jours.