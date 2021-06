Confitures, compotes… Le gel des fruits va-t-il faire chauffer les prix ?

"On a perdu 80% de la production chez nos producteurs de pommes françaises. On est inquiet, comment on va pouvoir répondre à la demande et à quel prix ?", s'interroge dans le reportage de TF1 en tête de cet article Stéphane Jolit, directeur commercial de la société Lucien Georgelin, venu avec ce dernier inspecter les dégâts chez l'un de leurs principaux fournisseurs. Pour palier le manque, le confiturier pourrait être amené à se fournir à l'étranger.

Les arbres fruitiers ont en effet été durement touchés par l'épisode de gel et notamment les fruits à noyau, comme les cerises, les pêches et les abricots.