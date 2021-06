Conflit de voisinage : dans l'Oise, un retraité parisien veut clouer le bec de Léon le paon

Robert, le plaignant, ne supporte plus la voix de l’oiseau. Même s'il habite à deux maisons de celle de Léon et s'il est le seul à s'en plaindre dans le voisinage. Le retraité a même fait appel à un huissier pour constater les nuisances sonores de l'animal, et menace de poursuites judiciaires si rien n’est fait. "On n’est pas dans un bruit de ferme", affirme-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Ce n’est pas un coq qui chante, il y a d’ailleurs trois coqs qui chantent, ça ne me gêne absolument pas. Ça, c’est un animal exotique", peste-t-il.

De leur côté, les propriétaires de Léon ont lancé une pétition et ont reçu de nombreux soutiens de la part d'habitants du village. Sur la table autour de laquelle se réunissent les supporters de Léon, des dizaines de lettres lui sont toutes favorables. "Il faut laisser vivre les bêtes premièrement et puis on est à la campagne, ce n’est pas si déplaisant que ça d’entendre les bruits de la nature, non ?", demande un riverain de Vessencourt. "On aime bien l’entendre, c’est une belle bête", ajoute une autre.