Conjoints violents : faut-il interdire les armes à feu ?

“Quand un homme se montre aussi menaçant que de vouloir tuer toute une famille, je ne vois pas où est-ce qu’il n’y a pas de dangerosité en fait. Comment on peut dire, ben non, il n’est pas dangereux, c’est un coup de folie. Non ! Non ! À la première alerte, c’est là qu’il faut réagir”, précise Anne-Sophie. D’autant que si l’on regarde les chiffres depuis dix ans, un tiers des féminicides a été commis par arme à feu.