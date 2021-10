Contrefaçons de cigarettes : des usines au cœur de l'Europe

Depuis le début de l'année, six ateliers illégaux ont été démantelés en Belgique. Des sites de production clandestins sont aussi découverts en Pologne et en Espagne. La contrefaçon explose en Europe. Et la France est le premier marché des trafiquants. Les faussaires peuvent se procurer une machine en quelques clics sur Internet. L'importation d'un appareil est estimée entre 200 et 300 000 euros. Le marché parallèle va donc continuer de se développer et coûter cher aux États. L'an dernier, les pays européens ont perdu 10 milliards d'euros de recette fiscale à cause de la contrefaçon et de la contrebande.