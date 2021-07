Contrôles à grande vitesse au côté d'une brigade de gendarmerie sur l'autoroute A1

"Un véhicule, dont plaque hollandaise, marque Audi, qui arrivera à plus de 200 km/h sur autoroute" : nouvelle course poursuite sur l'autoroute A1. Le compteur s'emballe, la brigade doit à tout prix rattraper cette voiture avant qu'elle ne provoque un accident. Surveillance renforcée en ce week-end de chassé-croisé. Jumelle à la main, deux opérateurs sont à l'affût en haut d'un pont. "Alors, on a un poids lourd de couleur blanche au téléphone au volant", alerte l'un d'eux. Leurs appareils ont une portée d'environ 800 mètres, de quoi repérer toute forme de comportement dangereux.

Un kilomètre plus loin, quatre motards sont prêts à intervenir. En deux heures, huit véhicules ont été flashés entre 160 et 220 km/heure. Les contrevenants sont escortés vers le péage le plus proche pour être verbalisés. "On aura toujours une frange de la population qui ne sera pas contente et nous prendra pour les agents verbalisateurs. C'est vrai, mais comme je le répète : on ne vise que les infractions graves génératrices d'accidents", explique le Commandant Cédric Blanc, escadron départemental de sécurité routière de la Somme.