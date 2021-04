École à la maison "saison 2" : les services du Cned "rétablis" après un piratage et des bugs

Tout devait être prêt pour l'enseignement à distance. Comme en mars 2020, le premier jour de "l'école à la maison saison 2" a connu des ratés, ce mardi 6 avril, avec des bugs liés à des serveurs défaillants et des attaques informatiques, selon le ministère de l'Éducation nationale. "Et voilà, ça a planté à 9h02", pouvait-on lire sur Twitter. De nombreux messages faisaient part d'une certaine exaspération : "Un an après, ça recommence !", "Combien d'élèves et de familles ont le sentiment de revivre la même impréparation, encore et encore ?" ou encore "J'étais prête, mais ce n'était visiblement pas le cas de l'Éducation nationale."

Une partie des problèmes de connexion, rencontrés par les professeurs, parents et élèves, s'expliquerait par des attaques des serveurs, venues de l'étranger, a assuré le ministre Jean-Michel Blanquer. Des difficultés finalement résolues dans la soirée. Le ministère a indiqué que "l'ensemble des services proposés par le Cned" (Centre national d'enseignement à distance) ont été "rétablis" vers 19h30. "Certaines lenteurs peuvent encore subsister sur certaines interventions, elles sont en cours de règlement. Tout est mis en œuvre pour que les élèves puissent, dès demain (mercredi) matin, bénéficier de toutes les ressources du Cned."