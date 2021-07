Quatrième vague : jeunes, non-vaccinés, femmes enceintes... Quel est le profil des patients hospitalisés ?

La hausse, entamée il y a quelques jours seulement, est plus marquée lorsqu'on observe les données sur une semaine complète. En 7 jours, on dénombre ainsi 2.511 hospitalisations, dont 511 admissions en soins critiques, contre respectivement 1.554 hospitalisations et 298 admissions en réanimation au cours de la semaine précédente.

Même constat au CHRU de Strasbourg où les patients hospitalisés présentent, par rapport aux vagues précédentes, une moyenne d'âge moins élevée. "C'est cohérent avec les chiffres de l'épidémie, la tranche 20-30 ans est celle qui présente le plus fort taux d'incidence", souligne le professeur Nicolas Lefebvre, chef du service d'infectiologie. "Pour citer deux exemples, ces derniers jours nous avons hospitalisé deux personnes, âgées de 30 et 40 ans".

La courbe des hospitalisations parle en effet d'elle-même, avec une hausse particulièrement marquée chez les 40-59 ans. Aussi, de Paris à Strasbourg, en passant par Marseille, des spécialistes témoignent de l'arrivée en insuffisance cardiaque à l'hôpital de patients de 30, 40 ou 50 ans qui se sentaient suffisamment à l'abri. "La moyenne d'âge des patients hospitalisés pour les hommes est de 54 ans et les patients en réanimation sont également plus jeunes, entre 40 et 60 ans, avec des extrêmes à 21 ans", témoigne notamment pour LCI le professeur Marc Léone, chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Nord de Marseille.

"C'est choquant de voir des gens proches de notre âge descendre en réanimation, c'était quasiment jamais arrivé", complète Florie-Anne Hofmans, 23 ans, infirmière en infectiologie. "Le grand public imagine qu'une fois sorti de réanimation, le patient est sauvé, mais c'est beaucoup de rééducation. On a des malades qui reviennent, des personnes qui étaient complètement autonomes et qui ne peuvent plus se laver seules, ni même tenir leur téléphone."

À titre de comparaison, les patients de moins de 40 ans, qui représentaient 3,5 % des patients hospitalisés au mois de mars dernier, pèsent désormais 6,5% avec un point commun : ils ne sont pas vaccinés. "Le Covid revient à l'hôpital avec des formes qu'on n'avait plus vues depuis plusieurs semaines", témoignait à ce sujet dimanche sur LCI Eric Revue, chef de service des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris, précisant que "la plupart des patients qui viennent n'étaient pas vaccinés" et sont plus jeunes que lors des vagues précédentes. "La plupart nous disent : j'attendais encore, je voulais avoir un peu plus de recul", précise ce jeudi sur LCI Edouard Obadia, médecin réanimateur à l'hôpital de Quincy-sous-Sénart. Et de poursuivre : "il ne faut pas attendre, on sait que quand on n'est pas vaccinés on peut faire des formes graves".

C'est d'ailleurs ce statut vaccinal qui explique avant tout le rajeunissement des malades, car plus les Français sont âgés, plus ils sont protégés. Pour rappel, au-dessus de 60 ans, ils sont plus de 75 % à avoir reçu leurs deux doses, contre moins de 50% dans ce cas chez les moins de 40 ans.