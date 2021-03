Lutte contre le Covid-19 : une lampe capable de désinfecter l'air des pièces

Les néons font leur révolution. Ils ne se contentent plus d'éclairer, mais sont désormais capables de limiter la circulation de bactéries et de virus dans une pièce. Une vraie révolution en période de Covid-19 dont certains professionnels ne se sont pas privés. Depuis quatre mois, les masques tombent dans un cabinet d'avocats lyonnais. "Nous avons célébré plusieurs évènements et nous avons eu absolument aucun cas de contaminations", se réjouit l'une d'eux à notre micro.

Ces lampes d'un nouveau genre sont capables d'éliminer les bactéries et les virus dans l'air, grâce à un système de rayons ultraviolets, utilisés traditionnellement pour désinfecter l'eau potable ou les blocs opératoires. Cette opération est possible avec ou sans public dans la pièce, comme l'illustre le schéma ci-dessous. "On va aspirer l'air ambiant dans un tunnel de désinfection, explique le fondateur de Lod Protect Olivier Moyen. Cet air va être désinfecté au fur et à mesure (de son passage dans le tuyau) grâce à la technologie des led UV-C. Puis l'air désinfecté est ensuite expulsé dans la pièce."

Grâce à cette innovation, brevetée et testée en laboratoire, "on a gagné une bataille", ajoute-t-il. "On va pouvoir retrouver une vie normale."