Corse, la région française qui vaccine le plus

L’un des plus grands centres commerciaux de la Corse abrite depuis quelques semaines un centre de vaccination. On peut donc y venir avec son caddie. Le succès est immense et les rendez-vous pris d’assaut. On y compte jusqu’à 1 000 personnes vaccinées chaque jour. La recette corse, c’est d’abord ça : des cadences soutenues. En effet, un médecin pique jusqu’à 300 patients par jour.