Cours de piscine : les maîtres-nageurs tentent de rattraper le retard des enfants avant l'été

À Guilherand-Granges (Ardèche), les 28 élèves de primaire ont un peu d'appréhension et beaucoup d'excitation. Depuis la semaine dernière, ils ont enfin pu reprendre les cours de natation. Plonger, mettre la tête sous l'eau, se déplacer, autant d'apprentissages indispensables. "On sent que le niveau a baissé. Certains ont déjà loupé un cycle l'année d'avant et cette année, il a aussi été interrompu. Donc ça pose quand même un problème avec certains enfants qui ne viennent à la piscine qu'avec l'école ", explique Romuald Mialy, maître-nageur.