Cours en ligne : ces profs qui cartonnent sur les réseaux sociaux

La crise sanitaire a renvoyé chez eux les 12 millions d'élèves et leurs professeurs l'an dernier. Certains de ces enseignants ont utilisé les réseaux sociaux pour dispenser des cours particuliers. Certains ont connu un succès fulgurant.

Valérie est enseignante au collège et créatrice de la chaîne YouTube "Valérie Strohmenger". Une double cascade qui surprend certains de ses élèves. Ses vidéos sont courtes d'environ cinq minutes maximum. Les thèmes sont bien précis pour apprendre les accords ou bien l'orthographe. Valérie totalise 30 000 abonnés et un million de vues sur ses vidéos. Elle souhaite surtout aider le plus grand nombre.

Vous faire réviser peu importe votre niveau, c'est aussi le style de Steven, professeur d'anglais et créateur de la chaîne YouTube "Les tutos de Huito". Avec 300 000 abonnés, c'est l'un des enseignants les plus suivis dans l'Hexagone. Sur sa chaîne, vous trouverez plus de 150 vidéos pour apprendre les bases de l'anglais. Il y a aussi des vidéos pour comprendre la différence entre l'intonation française et anglaise. Pour un résultat optimal, il a investi 5 000 euros dans du matériel de qualité. Écriture, tournage, montage et mixage, Steven fait tout et il y consacre beaucoup de temps.

Salim quant à lui est professeur de mathématique et créateur de la chaîne YouTube "Math et ma team". Il est tout nouveau sur cette plateforme, depuis le premier confinement. Il a décidé de révolutionner l'apprentissage des maths. En quelques mois, sa chaîne a fidélisé 6 000 abonnés. Salim aimerait surtout susciter l'envie de ses collègues. En effet, un étudiant sur deux utilise aujourd'hui YouTube pour apprendre et réviser.

