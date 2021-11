Course de Noël et Black Friday : quelles précautions ?

Même si aucune jauge n'est imposée dans la boutique "La Carterie", elle est déjà implicite. "On est sur dix personnes à peu près à l'intérieur du magasin. On essaie de respecter un mètre entre chaque personne. Nous l'avons décidé pour le magasin, mais on est resté sur les bases d'il y a six mois. On veut rester ouvert !", explique la gérante, Christine Lacroix. Les mesures sont pourtant bel et bien de retour. Au marché de Noël, par exemple, le port du masque est obligatoire.