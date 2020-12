Courses de Noël : attention aux pickpockets dans les magasins

Les vols de cadeaux peuvent aussi s'opérer dans les commerces directement. C'est une autre mission pour les policiers. "C'est la période où les caisses sont pleines. On se munit d'un armement plus lourd pour dissuader les voleurs", affirme Sébastien, le gardien de la paix DDSP des Bouches-du-Rhône. La surveillance contre les braquages se fait en collaboration, notamment des recueils de renseignements et des échanges d'informations. Dans la bijouterie Mauboussin, "les moments les plus vulnérables sont ceux de l'ouverture et de la fermeture", explique Edwige Demont.