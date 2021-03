Coût, gestion... la vétusté de l'éclairage public épinglée par la Cour des comptes

L’éclairage public est "largement vétuste" sur l'ensemble du territoire national. C’est ce qu’indique le rapport annuel de la Cour des comptes publié ce jeudi. L’ancienneté des ampoules entraîne des coûts économiques et environnementaux importants. En France, quatre millions de lampes ont plus de 25 ans sur les 9,5 millions qu'on dénombre au total. Freinées par le coût important que représente le changement des ampoules, les communes n’investissent en effet pas assez pour mettre aux normes leur éclairage.

La Cour s’est appuyée sur une enquête réalisée auprès de douze collectivités territoriales en région Auvergne Rhône-Alpes et le bilan est sans appel. Les ampoules doivent être changées rapidement. Parmi les communes étudiées, "certaines ne rénovent pas leur parc par manque de moyens ou d’intérêt, d’autres limitent leurs interventions à la maintenance des installations existantes et ne cherchent pas à améliorer la performance des équipements", souligne le rapport, qui précise que le dossier est mal géré par les pouvoirs publics locaux.

À Alès, la mairie a changé toutes ses ampoules en 2018. "C’est plus de 600.000 euros, pour une ville comme Alès, économisés par an donc c’est l’économie in fine pour le contribuable. C’est plus de 16 euros par an et par habitant économisés donc c’est de l’argent qui pourrait être utilisé à autre chose", affirme le maire d’Alès. Le problème est que les communes ne concertent pas toujours leurs voisines. La Cour des comptes pointe du doigt ce manque d’harmonisation. Elle suggère de confier la gestion de l’éclairage à un syndicat départemental d’énergie.