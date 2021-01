Couvre-feu à 18 heures : le grand rush

Un peu plus tôt ce matin, à 7h30 à Englos dans le nord, un des plus grands hypermarchés de France ouvre une heure plus tôt qu'à l'accoutumer. Le but est d'étaler la fréquentation et éviter que trop de monde se concentre au même moment. Mais si les premiers clients ont été relativement tranquille, une heure après l'ouverture, c'était déjà la foule. Mais l'enseigne avait tout prévu. Au bout du compte, 10% de clients en plus par rapport à d'habitude.