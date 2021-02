Couvre-feu à 18h : ces commerces de Marseille qui restent ouverts

Passé 18h, dans les rues de Marseille, les trottoirs se vident et les rideaux sont tirés. Tous ? Pas tout à fait. Certains continuent encore de servir les clients. À 19h30, il y a encore du monde à la caisse d'un supermarché. Filmé en caméra discrète, le gérant nous explique l'astuce. Il s'est mis à faire de la livraison, ce qui lui permet de rester ouvert jusqu'à 23h. Et il en profite pour laisser entrer les clients de passage.

Le couvre-feu, beaucoup ont du mal à le comprendre, à l'accepter. Même si c'est interdit après 18h, des patrons de snack continuent de faire de la vente à emporter. Ils risquent jusqu'à la fermeture de leur établissement et leurs clients, une amende de 135 €. En plus des sanctions administratives, certains risquent une suppression de leurs aides et des poursuites pénales. Les bars et les restaurants qui continuent de servir leurs habitués rideaux baissés.