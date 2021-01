Couvre-feu à 18h : les zones rurales doutent de sa pertinence

En plus des quinze déjà concernés, huit nouveaux départements sont soumis depuis ce dimanche à un couvre-feu avancé à 18h. Le Var et la Drôme, eux, s'y soumettront à partir de mardi. Ce qui porte à 25 le nombre de départements concernés au total.

À Vichy, notre correspondant Guillaume Frixon rapporte qu'il n'y a pas eu de grandes surprises pour le département de l'Allier, mais il y a des doutes quant à la pertinence d'avancer ce couvre-feu à 18h plutôt qu'à 20h. C'est un département rural, dit-il, plus de 300 000 habitants, où l'activité humaine et sociale se concentre majoritairement dans les campagnes en journée et pas tant en soirée. À Vichy, dans une artère très commerçante, la majorité des boutiques ferment les rideaux plus tôt, à 19h.