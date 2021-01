Couvre-feu à 18h : un nouveau quotidien à organiser pour six millions de Français

Les chiffres de l'épidémie, qui ne sont pas bons dans l'est de la France, ont poussé le gouvernement à renforcer le couvre-feu dans quinze départements. Depuis avant-hier, six millions de personnes ne peuvent plus sortir de leur domicile après 18 heures, sauf dérogation. Et pour beaucoup, un couvre-feu à 20 heures était bien plus facile à gérer.