Couvre-feu avancé à 18H : les nouveaux départements concernés

Les discussions sont toujours en cours dans les départements en jaune. À Dijon, le président du conseil départemental a été prévenu par le préfet dans la matinée et il ne comprend toujours pas. Incompréhension et résignation également à Marseille même si l'annonce n'est pas encore officielle. Commerçants et restaurateurs vont devoir s'adapter une nouvelle fois. Plus de commandes à emporter entre 18H et 20H. Au total, 15 millions de Français pourraient se retrouver sous couvre-feu dès 18H dès ce week-end.