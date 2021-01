Couvre-feu : dimanche, jour de rattrapage ?

Depuis que les commerçants ferment plus tôt le soir, ils ont plus de clients le samedi et le dimanche dans leur magasin. Une tendance qui ne se vérifie pas partout. Dans une boucherie par exemple, on n'a pas noté de hausse de fréquentation le week-end. Pour cause, les gens préfèrent se rendre dans les grandes surfaces pour faire leurs courses. Dans une rue très passante, les boutiques non alimentaires n'ont pas ouvert leurs portes ce dimanche. Beaucoup de commerçants préfèrent visiblement rouvrir une heure de plus le matin ou entre midi et deux dans la semaine pour compenser la fermeture anticipée à 18 heures.