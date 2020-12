Couvre-feu éventuellement avancé : les réactions à Colmar

Un couvre-feu avancé, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour clôturer une année définitivement à oublier à Colmar (Haut-Rhin). Conséquences pour les commerçants : des horaires de travail bouleversés, une gestion du personnel plus compliquée, et surtout, un vrai manque à gagner. Face à la situation, certains envisagent de généraliser le non-stop en restant ouverts tous les jours entre midi et 14h.