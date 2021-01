Couvre-feu : que faire pour les vacances de février ?

En cette période de couvre-feu, les journées sont bien longues. Alors, comment s'amuser et satisfaire sa curiosité quand musée et cinéma sont fermés ? Pour l'occasion, le parc de Thoiry a dû s'adapter. En effet, impossible de vivre les illuminations le soir à cause des restrictions. Le parc s'est donc réinventé en offrant le spectacle au lever du jour. Pour Lauraline, privée de cours de musique, cette activité est la bienvenue. "J'aime bien, c'est sympa. Ça permet de marcher et de prendre l'air", lance la petite fille.

Sortir et se dépenser, mais en plein air uniquement, c'est possible à Toulouse avec les stages multisports en extérieur. Depuis le 16 janvier et jusqu'à nouvel ordre, les activités sportives en intérieur sont suspendues pour les mineurs. Pour ceux qui sont privés de musée et de cinéma, un jeu de piste pour découvrir l'univers de l'artiste Invader est une alternative. Pour les plus grands en mal de sensations fortes, les skateparks restent ouverts.