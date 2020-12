Couvre-feu : vers une explosion des soirées clandestines ?

Ces dernières semaines, les interventions pour tapage nocturne ont explosé selon la préfecture de police. Entre le 25 septembre, veille de la fermeture des bars à 22 heures à Paris, et dimanche dernier, près de 1 000 personnes ont été verbalisées pour tapage nocturne. C'est 146% de plus que l'année dernière à la même période. Et si on élargit à Paris et sa petite couronne, l'augmentation est tout de même de 55%.