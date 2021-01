Couvre-feu : voici ce qui se passe dans les rues de Toulouse après 18h

On pourrait être au cœur de la nuit, vers 4h du matin, quand Toulouse, la ville des nuits arrosées et bruyantes, s'apaise enfin. Mais non, il est à peine 19h30. Où sont donc les 100 000 étudiants qui envahissent d'ordinaire les quais dès la tombée de la nuit. La police municipale est la gardienne de ces soirées pour couche-tôt. Elle s'ennuie, elle aussi. Faute de désordre sur la vie publique, les agents contrôlent les fameuses attestations et écoutent patiemment les bonnes excuses des retardataires. Pour les SDF, le couvre-feu avancé, ce sont quelques heures de chaleur au contact des mieux lotis qui disparaissent.