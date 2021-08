Covid-19 : 62 enfants d’une colonie de vacances contaminés à Belle-Île-en-Mer

Une colonie de vacances a été rattrapée par le covid. À Belle-Île-en-Mer, 68 enfants sur 171 ont été testés positifs. Ils sont quasiment tous asymptomatiques. Le directeur général de l'association "Oval" et organisateur de colonie de vacances, Serge Paumier, doit repenser toute l'organisation. " Les enfants que vous voyez dans le parc sont répartis effectivement entre les gens qui ont le covid à droite et les gens qui n'ont pas le covid, en apparence pour l'instant, sont à gauche", explique-t-il.

Positif ou non, interdiction pour les enfants de sortir de l'enceinte de l'établissement depuis 2 jours. Une propagation difficile à contenir entre les adolescents. "Si on doit avoir le masque en intérieur, je suis tout à fait d'accord, mais la nuit, on ne porte pas le masque. Donc, la chambre peut être tout à fait covidée en un clin d'œil", s'inquiète Serge Paumier.

Mardi, la centaine d'enfants rentre comme prévu sur le continent, mais les autorités affrètent un bateau spécialement pour eux comme l'explique Thibault Grollemund, maire DVG de Palais, Belle-Île-en-Mer. "Les enfants ne vont pas utiliser le bateau qui transporte à la fois les véhicules et le grand public. Ils prendront une navette qui est spécialement dédiée pour eux. L'intérêt, c'est vraiment qu'ils ne soient pas mélangés avec la population générale. De toute façon, c'est ce qui prime le plus et qu'ensuite les enfants entre eux ne soient pas non plus mélangés", dit-il.