Classes fermées pour cause de Covid : les parents peuvent-ils bénéficier d’un arrêt de travail ?

"Mon mari était en réunion et dans l'impossibilité de se libérer. Pour ma part, ce n'était plus possible. J'ai pris mon ordinateur et je suis rentrée ici". Comme plusieurs milliers de parents en France, Flore, qui témoigne dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, a dû revoir ses plans après la fermeture (provisoire) de la classe de son fils en raison du protocole anti-Covid. Elle est loin d'être la seule dans ce cas. Actuellement, 6000 classes sont actuellement fermées dans l'Hexagone, a annoncé mercredi Jean-Michel Blanquer. "Je rappelle que l'année dernière, au pic de l'épidémie, quand nous réussissions à maintenir l'école ouverte, nous étions quand même à 12.000 classes fermées", a ajouté le ministre de l'Éducation nationale. Cela n'en reste pas moins un véritable parcours du combattant pour les foyers concernés. Alors, comment faire ?