Covid-19 : ce que l'on sait sur les futurs centres de vaccination

Les professionnels de santé de plus de 50 ans sont à présent invités à se faire vacciner en plus des personnes âgées. Et ce, alors qu'au départ, c'était prévu fin février-début mars. À cela, on rajoute les pompiers et les aides à domicile, soit au moins 2,5 millions de personnes en plus. On en avait pourtant prévu un million en janvier, puis 14 millions jusqu'en été.