VIDÉO - Covid-19 : "Le climat anxiogène a une répercussion" sur les enfants, alerte la Défenseure des droits

Claire Hédon a également mis en avant les difficultés d'accès aux consultations psychologiques pour les enfants éloignés des parcours de soins. "Ce qui est très compliqué, c'est le délai de prise en charge d’un enfant quand il ne se sent pas bien", a-t-elle expliqué. "Les délais d’attente dans les centres médico-psychologiques peuvent de six mois, un an, voire dix-huit mois."

"On observe une aggravation de l’état mental", a poursuivi la Défenseure des droits. "Le climat anxiogène a une répercussion très rapide sur les enfants. Quand l’enfant sent de l’anxiété autour de lui, il est plus en difficulté d’apprentissage. On observe une augmentation des syndromes dépressifs."

Claire Hédon a également estimait qu'il ne fallait pas rendre la vaccination obligatoire pour les enfants. "Pour les 12-18 ans, on a abouti de fait à une obligation. À chaque fois, on pénalise les plus précaires et les plus éloignés des soins."

Plus généralement, a-t-elle jugé sur LCI, "dans la crise actuelle, il y a une partie de la population qui paye un plus lourd tribut. Chez les personnes non vaccinées, il n'y a pas que des antivax. Il y a des personnes qui n’ont pas forcément un médecin traitant, de centre de santé. Gratuité ne veut pas dire accessibilité".